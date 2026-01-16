मेरठ में पुलिस की नाक के नीचे चल रही पिस्टल फैक्ट्री, दिल्ली पुलिस ने मारा छापा

इनसे पूछताछ में कुछ नाम भी मिले हैं लेकिन उन्हें अभी पुलिस ने सभी नाम गोपनीय रखे हैं ताकि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इन लोगों ने पिछले दिनों कितने हथियार किन-किन लोगों को दिए थे और किन-किन लोगों ने हथियारों के लिए संपर्क किया था। सभी की कुंडली अब पुलिस के पास पहुंच गई है। अब पुलिस उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस की प्राथमिक जांच पड़ताल में यह पता चला है कि यह लोग गांव में तो सामान्य तरीके से रहते थे लेकिन एक खेत में इन्होंने फैक्ट्री संचालित की हुई थी। गैंगस्टर और अपराधियों से जब इन्हे ऑर्डर मिलता था उसी अनुसार यह पिस्तौल बनाया करते थे। कुछ असलहा पहले से बना कर तैयार रखा जाता था, जो खरीदारों को दिखाया जाता था। पिस्टल को चेक करने के लिए गोलियां भी इनके पास होती थी। पुलिस ने फैक्ट्री से गोलियां भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में से उपेंद्र अशरफ अली और सतीश पर हत्या और गैंगस्टर जैसे कई मामले दर्ज हैं। भरत पर हत्या का प्रयास और डकैती के मामले दर्ज हैं। इम्तियाज पर भी कुछ मामले दर्ज हैं पुलिस अब अन्य प्रदेशों से भी उनके आपराधिक रिकार्ड खंगालने की कोशिश कर रही है