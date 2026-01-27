27 जनवरी 2026,

मंगलवार

नई दिल्ली

फेसबुक पर लाइव आए ‘कादिर राणा’ ने कहा मैं जा रहा हूं! और खा लिया जहर

कादिर ने चार मिनट के फेसबुक लाइव में कुछ लोगों के नाम लिए और कहा कि इन्होंने मेरे सात लाख रुपये हड़प लिए हैं। इसके बाद वह कुछ खाता हुआ दिखाई देता है और लाइव बंद हो जाता है।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 27, 2026

Crime

कादिर राणा के फेसबुक लाइन से ली गई फोटो

Crime मैं जा रहा हूं, बच्चों का ख्याल रखना... इतना कहकर कार में बैठे कादिर ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। ये वीडियो लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। फेसबुक मित्रों ने तुरंत कादिर के परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में दौड़े और कादिर की तलाश की। कुछ देर बाद वह कार में बेहोशी की हालत पड़ा मिला। इसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया।

लोगों ने लाइव देखा तो रह गए सन्न

यह घटना सहारनपुर के अम्बेहटा कस्बा क्षेत्र के गांव टिडौली की है। इसी गांव के रहने वाले कादिर राणा ने कार में बैठकर जरहीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहर खाने से पहले कादिर ने फेसबुक पर करीब चार मिनट का लाइव किया। इस लाइव में उसने कहा कि बच्चों का ख्याल रखना मैं जा रहा हूं.. इसके अलावा वीडियो में कुछ लोगों के नाम बताते हुए कहा कि इन लोगों ने कादिर के सात लाख रुपये हड़प लिए हैं। जब कादिर ने फेसबुक मित्रों ने यह लाइव देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन-फानन में इन्होंने कादिर के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी।

मिलते ही अस्पताल लेकर दौड़े परिजन

फेसबुक लाइव की यह खबर मिली तो परिजन आनन-फानन में दौड़ पड़े। काफी देर तक कादिर की तलाश की गई। बाद में कादिर घर से करीब 14 किलोमीटर दूर एक कार में बेहोशी की हालत पड़ा मिला। यहां परिजन से उसे लेकर अस्पताल गए जहां चिकित्सकों ने उसे बचा लिया। इस घटना के बाद कादिर के चाचा की ओर से उन लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है जिनके नाम फेसबुक लाइन में कादिर ने बताए थे। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

crime

