फेसबुक पर लाइव आए ‘कादिर राणा’ ने कहा मैं जा रहा हूं! और खा लिया जहर

यह घटना सहारनपुर के अम्बेहटा कस्बा क्षेत्र के गांव टिडौली की है। इसी गांव के रहने वाले कादिर राणा ने कार में बैठकर जरहीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहर खाने से पहले कादिर ने फेसबुक पर करीब चार मिनट का लाइव किया। इस लाइव में उसने कहा कि बच्चों का ख्याल रखना मैं जा रहा हूं.. इसके अलावा वीडियो में कुछ लोगों के नाम बताते हुए कहा कि इन लोगों ने कादिर के सात लाख रुपये हड़प लिए हैं। जब कादिर ने फेसबुक मित्रों ने यह लाइव देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आनन-फानन में इन्होंने कादिर के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी।