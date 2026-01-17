NCR में ED का बड़ा एक्शन! 140 करोड़ की संपत्ति जब्त, अलफलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पर चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या-क्या आरोप ?

जांच कर रही एजेंसी ने जब गहनता से पड़ताल की तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं के साथ धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामलों में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी की संपत्तियों की जांच की जा रही थी। जांच में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि यूनिवर्सिटी के पास वैध मान्यता ही नहीं थी। इस तरह एक बड़ी ठगी छात्र-छात्राओं के साथ की गई। इन सभी तथ्यों के आधार पर सबूत जुटाते हुए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक और ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जांच एजेंसी ने चार्ज शीट में यह भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष की ओर से फर्जी दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी के पास वैध मानता है। ऐसा करके छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और करीब 415 करोड रुपए इकट्ठा कर लिए गए।