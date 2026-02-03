करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!

इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एफआईआर में चारों चर्चित हस्तियों के नाम इस आधार पर जोड़े गए हैं कि उन्होंने कंपनी की निवेश योजना का प्रचार किया और अपने प्रभाव का उपयोग कर आम लोगों को इस स्कीम में निवेश के लिए प्रेरित किया। शिकायत में कहा गया है कि इनकी लोकप्रियता के कारण बड़ी संख्या में लोग कंपनी के झांसे में आ गए। इससे पहले सितंबर 2025 में जमशेदपुर पुलिस ने मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंदर भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि कंपनी कथित रूप से फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग ( एमएलएम ) योजना चला रही थी और अवैध रूप से निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने भी कंपनी से जुड़े निवेश और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामलों में छापेमारी की थी। एजेंसियों के मुताबिक, सिंह दंपती गिरफ्तारी से पहले करीब तीन साल तक फरार रहे थे।