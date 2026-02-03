3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!

जिस कंपनी ने गबन किया है इन चारों पर उस कंपनी का प्रमोशन करने और निवेशकों को लुभाने के आरोप हैं। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सीधे तौर पर भी इस गबन में शामिल हैं क्या?

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 03, 2026

Fir against Govinda

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )

Crime फिल्म अभिनेता गोविंदा, चंकी पांडे और शक्ति कपूर के साथ ही भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कथित निवेश घोटाले के प्रचार ( एंडोर्समेंट ) के आरोप में FIR दर्ज की गई है। यह मामला गाजियाबाद स्थित कंपनी मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी प्रकरण से संबंधित है।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

सूत्रों के अनुसार, झारखंड के जमशेदपुर की एक स्थानीय अदालत में निवेशकों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कंपनी ने निवेश पर हर महीने 15 प्रतिशत तक रिटर्न देने का लालच देकर लोगों से बड़ी रकम जुटाई, लेकिन बाद में न तो मूलधन लौटाया गया और ना ही ब्याज दिया गया। एक निवेशक ने शिकायत में बताया कि उसने कंपनी में करीब 30 लाख रुपए का निवेश किया था। कंपनी की ओर से तय समय पर भुगतान नहीं होने के बाद पीड़ितों ने न्यायालय की शरण ली।

जानिए चारों पर क्या हैं आरोप ( Crime )

इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एफआईआर में चारों चर्चित हस्तियों के नाम इस आधार पर जोड़े गए हैं कि उन्होंने कंपनी की निवेश योजना का प्रचार किया और अपने प्रभाव का उपयोग कर आम लोगों को इस स्कीम में निवेश के लिए प्रेरित किया। शिकायत में कहा गया है कि इनकी लोकप्रियता के कारण बड़ी संख्या में लोग कंपनी के झांसे में आ गए। इससे पहले सितंबर 2025 में जमशेदपुर पुलिस ने मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंदर भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि कंपनी कथित रूप से फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग ( एमएलएम ) योजना चला रही थी और अवैध रूप से निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा कर रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने भी कंपनी से जुड़े निवेश और क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामलों में छापेमारी की थी। एजेंसियों के मुताबिक, सिंह दंपती गिरफ्तारी से पहले करीब तीन साल तक फरार रहे थे।

अब पुलिस कर रही जांच (Crime )

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि, जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि इन कलाकारों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल प्रचार तक सीमित रही या वे इस कथित घोटाले में किसी अन्य रूप से शामिल हैं। अगर जांच में कोई इस तरह की बात सामने आती है तो उसी अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 02:32 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / करोड़ों के गबन मामले में गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर और सांसद मनोज तिवारी पर FIR!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सहारनपुर के डायमंड शोरूम में एक ही चोर ने की थी चोरी! पांच गिरफ्तार, करोड़ों के गहने बरामद

Crime
नई दिल्ली

‘नागरिकता दी तो आवास क्यों नहीं दिया’, पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ सुप्रीम कोर्ट…उनके झुग्गी-झोपड़ियों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

Supreme Court stands with Pakistani Hindus sends notice to Centre
नई दिल्ली

घर से ढाई किमी दूर सोसाइटी की 14वीं मंजिल से गिरा 13 साल का बच्चा, इकलौटे बेटे की मौत से सदमे में परिवार

Minor boy died after falling from Tulip Wallet Society 14th floor in Gurugram under suspicious circumstances
नई दिल्ली

ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल पर अचानक झपट पड़ी महिला, पहले दांतों से कंधे पर काटा फिर फाड़ दी वर्दी, जानें पूरा मामला

police offer assaulted woman attacks on cop during duty in east delhi
नई दिल्ली

पुलिस और डकैतों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, आरोपी दो डकैतो को लगी गोली

Encounter
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.