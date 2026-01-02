दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड, पुलिस बोली-पिछले 13 साल से डिप्रेशन में था पति

कमरे के अंदर 37 वर्षीय ज्योति का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। पति जय प्रकाश की बॉडी पंखे पर लटकी हुई थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों के शव कमरे से बाहर निकाले और उन्हे मेडिकल पुष्टि के लिए अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पुलिस की प्राथमिक जांच में कोई ऐसा निशान या सबूत नहीं मिला है जिससे इस घटना के तार जोड़े जा सकते हों। परिवार वालों ने भी किसी अन्य व्यक्ति की साजिश होने का आशंका नहीं जताई है। यही पता चला है कि पति पिछले करीब 13 वषों से पति डिप्रेशन था।