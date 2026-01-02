दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड, पुलिस बोली-पिछले 13 साल से डिप्रेशन में था पति

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Crime : पश्चिमी दिल्ली में एक फ्लैट के बंद कमरे में पति-पत्नी के शव पड़े मिले। अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस दरवाजे को काटकर कमरे में घुसी। पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था और पति का फंदे पर लटक रहा था। परिवार वालों ने बताया कि इस वारदात के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति की साजिश नहीं लगती है। प्राथमिक पड़ताल में यही पता चला कि पहले पति ने गला घोंटकर पत्नी को मार डाला और फिर खुद फंदा लगाकर जान दे दी।
घटना बुधवार शाम की है। करीब पांच बजे पश्चिमी दिल्ली के आनंद पर्वत थाना पुलिस को एक फोन कॉल आई। कॉलर ने बताया कि उनके पड़ोस में दो लोगों की मौत हो गई है। इस जानकारी पर पीसीआर तुरंत बताई गई लोकेशन पर पहुंची तो पता चला कि दरवाजा बंद है और पति-पत्नी के शव अंदर हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो कटर मंगवाया गया। इस तरह दरवाजे को काटकर पुलिस अंदर घुसी। अंदर का हाल देखकर सभी की रोंगटे खड़े हो गए।
कमरे के अंदर 37 वर्षीय ज्योति का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। पति जय प्रकाश की बॉडी पंखे पर लटकी हुई थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों के शव कमरे से बाहर निकाले और उन्हे मेडिकल पुष्टि के लिए अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पुलिस की प्राथमिक जांच में कोई ऐसा निशान या सबूत नहीं मिला है जिससे इस घटना के तार जोड़े जा सकते हों। परिवार वालों ने भी किसी अन्य व्यक्ति की साजिश होने का आशंका नहीं जताई है। यही पता चला है कि पति पिछले करीब 13 वषों से पति डिप्रेशन था।
पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है लेकिन कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इस मामले में पुलिस अब दोनों के सोशल एकाउंट खंगाल रही है और गूगल एकाउंट को भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई कड़ी नहीं जुड़ी है। माना यही जा रहा है कि डिप्रेशन में आकर इस घटना को पति ने अंजाम दिया है। पहले पत्नी को मारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग