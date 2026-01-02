2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड, पुलिस बोली-पिछले 13 साल से डिप्रेशन में था पति

Crime कमरे से कोई सुसाइड नोट नोट नहीं मिला है। परिवार वालों ने भी किसी आशंका नहीं जताई है। फिर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 02, 2026

Suicide

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime : पश्चिमी दिल्ली में एक फ्लैट के बंद कमरे में पति-पत्नी के शव पड़े मिले। अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस दरवाजे को काटकर कमरे में घुसी। पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था और पति का फंदे पर लटक रहा था। परिवार वालों ने बताया कि इस वारदात के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति की साजिश नहीं लगती है। प्राथमिक पड़ताल में यही पता चला कि पहले पति ने गला घोंटकर पत्नी को मार डाला और फिर खुद फंदा लगाकर जान दे दी।

शाम के समय आई पुलिस को फोन कॉल

घटना बुधवार शाम की है। करीब पांच बजे पश्चिमी दिल्ली के आनंद पर्वत थाना पुलिस को एक फोन कॉल आई। कॉलर ने बताया कि उनके पड़ोस में दो लोगों की मौत हो गई है। इस जानकारी पर पीसीआर तुरंत बताई गई लोकेशन पर पहुंची तो पता चला कि दरवाजा बंद है और पति-पत्नी के शव अंदर हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो कटर मंगवाया गया। इस तरह दरवाजे को काटकर पुलिस अंदर घुसी। अंदर का हाल देखकर सभी की रोंगटे खड़े हो गए।

13 साल पुराना कनेक्शन सामने आया

कमरे के अंदर 37 वर्षीय ज्योति का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। पति जय प्रकाश की बॉडी पंखे पर लटकी हुई थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों के शव कमरे से बाहर निकाले और उन्हे मेडिकल पुष्टि के लिए अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पुलिस की प्राथमिक जांच में कोई ऐसा निशान या सबूत नहीं मिला है जिससे इस घटना के तार जोड़े जा सकते हों। परिवार वालों ने भी किसी अन्य व्यक्ति की साजिश होने का आशंका नहीं जताई है। यही पता चला है कि पति पिछले करीब 13 वषों से पति डिप्रेशन था।

नहीं मिला कोई नोट ( Crime )

पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है लेकिन कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इस मामले में पुलिस अब दोनों के सोशल एकाउंट खंगाल रही है और गूगल एकाउंट को भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई कड़ी नहीं जुड़ी है। माना यही जा रहा है कि डिप्रेशन में आकर इस घटना को पति ने अंजाम दिया है। पहले पत्नी को मारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Published on:

02 Jan 2026 11:15 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड, पुलिस बोली-पिछले 13 साल से डिप्रेशन में था पति

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूपी पुलिस के सिपाही ने 5 लाख सुपारी लेकर की रिटायर सैनिक की हत्या!

Crime
नई दिल्ली

प्रेमिका के साथ नैनीताल जा रहा था पति, पत्नी ने बीच रास्ते में पकड़ा, फिर जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा

Nanital couple fight after finding husband with his girlfriend seeing it touroists got shocked
नई दिल्ली

अखिल भारतीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश! 50-80 लाख में सौदा, पीड़ित को मिले सिर्फ 5-8 लाख

Pan India kidney transplant racket exposed in Maharashtra
नई दिल्ली

72 राउंड फायरिंग, 69 गोलियां निशाने पर लगीं; बुलेटप्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाई जान…जांच में पुलिस भी परेशान

Delhi Gang War South revenge killing 72 rounds fired
नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ASI की सोनीपत में पीट-पीटकर हत्या

Delhi Police ASI Murder
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.