गाय काटने की चल रही थी तैयारी, अचानक पहुंच गई पुलिस…

यह किसी हिंदी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि मेरठ में हुई पुलिस और तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना है। मेरठ पुलिस ने गश्त कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक गैंग गाय को काटने की तैयारी कर रहा है। गाय को पास वाले जंगल में रखा हुआ है और उसके पैर बांधकर कटान की तैयारी मे हैं। इस सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार पुलिस टीम को देखते ही तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाब में फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक तस्कर के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही इसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक जिंदा गाय, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी और तेज धार के कुछ हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में घायल हए आरोपी तस्कर को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।