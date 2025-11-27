मौसम अलर्ट; ‘सैन्यार’ चक्रवात मचाएगा तबाही! 6 राज्यों में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी, IMD की भविष्यवाणी

IMD के अनुसार, 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच इस चक्रवात का असर सबसे ज्यादा तटीय राज्यों में देखने को मिलेगा। इनमें ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ ही पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र शामिल है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन राज्यों में तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र में लहरों में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह भी दी है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। ज्यादा प्रभाव वाले राज्यों में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।