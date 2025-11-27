Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

मौसम अलर्ट; ‘सैन्यार’ चक्रवात मचाएगा तबाही! 6 राज्यों में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी, IMD की भविष्यवाणी

Cyclone Sanyar: मौसम विभाग ने चक्रवात ‘सैन्यार’ की तीव्रता देखते हुए 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में इस तूफान के प्रभाव से भयंकर शीतलहर चलने की भी संभावना है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Nov 27, 2025

cyclone sanyar heavy rain weather alert india imd cold wave warning Latest update

मौसम अलर्ट

Cyclone Sanyar: पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से सर्दी बढ़ रही है, वहीं बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात ‘सैन्यार’ की वजह से तटीय राज्यों का मौसम गड़बड़ा गया है और वहां भयंकर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ‘सैन्यार’ नाम दिया है। इसका मतलब ‘सिंह’ होता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जैसा इस चक्रवात का नाम है, वैसा ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले दिनों में यह तूफान कई इलाकों में मौसम प्रणाली को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। IMD ने इस चक्रवात के खतरे को ध्यान में रखते हुए कम से कम छह राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इसके प्रभाव से भयंकर शीतलहर चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह चक्रवात सक्रिय होने से तटीय इलाकों में तेज हवा चलने और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं।

किन राज्यों में सबसे ज्यादा दिखेगा चक्रवात का असर?

IMD के अनुसार, 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच इस चक्रवात का असर सबसे ज्यादा तटीय राज्यों में देखने को मिलेगा। इनमें ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ ही पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र शामिल है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन राज्यों में तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्र में लहरों में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह भी दी है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। ज्यादा प्रभाव वाले राज्यों में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।

कई राज्यों में तापमान गिरने के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में दिखने लगा है। पहाड़ों से ठंडी हवाओं के चलने से उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है और ठंड का एहसास पहले से ज्यादा होने लगा है। बात अगर दिल्ली-एनसीआर की करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। IMD ने सुबह और शाम के समय ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो सकती है।

इन राज्यों में शीतलहर चलने के आसार

IMD के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जैसी स्थिति बनने लगी है। अगले एक सप्ताह में तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस होगी। वहीं उत्तरी राजस्थान में सर्द हवाओं का असर साफ दिखाई देगा। रात का तापमान काफी नीचे गिर सकता है और सुबह कोहरे की स्थिति भी बन सकती है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ठंड बढ़ने के संकेत हैं। इसका असर धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी महसूस किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

बंगाल की खाड़ी में उथल-पुथल से बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट
नई दिल्ली
IMD issues Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

weather alert

Weather Forecast

weather report

Updated on:

27 Nov 2025 12:57 pm

Published on:

27 Nov 2025 12:54 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मौसम अलर्ट; ‘सैन्यार’ चक्रवात मचाएगा तबाही! 6 राज्यों में भयंकर भारी बारिश की चेतावनी, IMD की भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड नहीं डॉ. मुजम्मिल शकील की पत्नी निकली शाहीन शाहिद…लाल किला ब्लास्ट में बड़ा खुलासा

Shaheen Shahid wife of Dr Muzammil Shakeel big clue in Red Fort blast case Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली में उपचुनाव से पहले भड़की सियासत, AAP ने BJP को घेरा तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

CM Rekha Gupta Statement delhi mcd bypoll aap lg controversy new voting theme song Launch in Delhi politics
नई दिल्ली

राष्ट्रीय लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत मामले में बड़ा एक्‍शन, जिला खेल अधिकारी और नर्सरी निलंबित

National level basketball player death Big action District Sports Officer and Nursery suspended in Rohtak Haryana
नई दिल्ली

कमला पसंद पान मसाला कंपनी मालिक की बहू सुसाइड केस में मोड़, दीप्ति चौरसिया के भाई ने किया नया दावा

Kamla Pasand owner daughter in law deepti suicide case new twist deepti brother statement
नई दिल्ली

बंगाल की खाड़ी में उथल-पुथल से बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.