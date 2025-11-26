बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, भारी से बहुत बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो बहुत जल्द चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस वजह से दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तमिलनाडु में 30 नवंबर तक हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। केरल और माहे के कुछ हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार बताए गए हैं।