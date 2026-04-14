बंगले में न कोई CM टिका न ही मंत्री, दिल्ली का वो बंगला जहां रहने से डरते थे सभी मुख्यमंत्री, अब नवीनीकरण की तैयारी में जुटा विभाग

Delhi ministers bungalow fear: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सिविल लाइंस स्थित ऐतिहासिक बंगले '33 शामनाथ मार्ग' के कायाकल्प की योजना तैयार की है। पहले इसे ध्वस्त करने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसके नवीनीकरण का निर्णय लिया है। इसके तहत बंगले की फाल्स सीलिंग ठीक करने, जमीन को समतल करने और अंदर के हिस्से को सुंदर करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। दो मंजिला यह विशाल बंगला 4 बेडरूम, कई ड्राइंग रूम और फव्वारों जैसी सुविधाओं से लैस है, जिसे अब आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी है।