BMW वाली गगनप्रीत पर कोर्ट में भिड़े वकील, वित्त मंत्रालय के अफसर को टक्कर मारने का मामला

न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को 27 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस मामले में पुलिस जांच जारी है और अब सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी, जिससे इस मामले की गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जिस अस्पताल में गगनप्रीत ने नवजोत सिंह को भर्ती कराया था, वह गगनप्रीत के भाई का है। आरोपी के पिता जयविन्द्र की ग्रेटर कैलाश में स्थित इसी अस्पताल की दूसरी शाखा में हिस्सेदारी भी है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने हादसे के तुरंत बाद पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, क्योंकि समय पर जानकारी मिलती तो पुलिस घायलों को तुरंत चंद कदमों की दूरी पर स्थित आर्मी बेस अस्पताल लेकर जा सकती थी, जिससे शायद उनकी जान बच जाती।