नौकरी करनी है कि नहीं…सीनियर कर्मचारी ने जूनियर को धमकी देकर किया घिनौना काम

Gurugram Crime: दिल्ली से सटी ‌मिलेनियम सिटी गुरुग्राम एक बार फिर शर्मसार हो गई। यहां दो महिलाओं के साथ घिनौनी वारदात से महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन ये घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको असहज कर सकती हैं। ताजा घटनाक्रम एक कंपनी और मॉल से जुड़ा है। कंपनी में जहां एक सीनियर कर्मचारी ने नौकरी से निकालने की धमकी देकर जूनियर महिलाकर्मी का रेप कर डाला। वहीं एक नामी मॉल में महिला शौचालय के अंदर कर्मचारी ने युवती का वीडियो बना लिया। दोनों ही घटनाओं ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि महिलाओं की असुरक्षा को भी उजागर कर दिया है।