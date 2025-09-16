नौकरी करनी है कि नहीं…सीनियर कर्मचारी ने जूनियर को धमकी देकर किया घिनौना काम

Gurugram Crime: दिल्ली से सटी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम एक बार फिर शर्मसार हो गई। यहां दो महिलाओं के साथ घिनौनी वारदात से महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन ये घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको असहज कर सकती हैं। ताजा घटनाक्रम एक कंपनी और मॉल से जुड़ा है। कंपनी में जहां एक सीनियर कर्मचारी ने नौकरी से निकालने की धमकी देकर जूनियर महिलाकर्मी का रेप कर डाला। वहीं एक नामी मॉल में महिला शौचालय के अंदर कर्मचारी ने युवती का वीडियो बना लिया। दोनों ही घटनाओं ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि महिलाओं की असुरक्षा को भी उजागर कर दिया है।
यह घटना गुरुग्राम के सदर थाना क्षेत्र की है। जहां स्थित एक निजी कंपनी में 25 साल की युवती काम करती है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह क्षेत्र के ही एक पीजी में रहती है। युवती का कहना है कि जबसे उसने कंपनी जॉइन की है, तबसे उसका सीनियर उसे लगातार परेशान करता था। कभी काम को लेकर उसकी क्लास लगा देता तो कभी उसके अच्छे-भले काम में कमियां बताकर उसे जलील करता। इस बीच एक दिन वह देर तक ऑफिस में काम निपटा रही थी। इसी बीच सीनियर कर्मचारी वहां आ धमका। उसने उसे तत्काल नौकरी से निकालने की धमकी दी।
युवती ने आगे बताया "जब मैंने उसे नौकरी से नहीं निकालने की गुहार लगाई तो उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाने का ऑफर दिया। मैंने इसका विरोध किया तो वह भड़क उठा और मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैंने शोर मचाया, लेकिन उस समय ऑफिस में कोई और मौजूद नहीं था। मेरे विरोध करने के बाद भी सीनियर ने मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद यह बात किसी से भी बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और चला गया।"
पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय तक डर के साए में रहने के बाद मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को अपनी आपबीती बताई। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 25 साल की युवती की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
दूसरी घटना गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित ट्रिलियम मॉल की है, जहां दिल्ली निवासी एक युवती शॉपिंग के लिए गई थी। युवती का कहना है कि जब वह मॉल का महिला शौचालय उपयोग कर रही थी, तभी उसने देखा कि मॉल का एक कर्मचारी छिपकर उसका वीडियो बना रहा है। युवती ने शोर मचाया तो आरोपी कर्मचारी वहां से फरार हो गया। इसके बाद युवती ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सेक्टर-29 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मॉल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दोनों घटनाओं ने एक बार फिर गुरुग्राम जैसे आधुनिक और विकसित शहर में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल देने की बात की जाती है, वहीं सीनियर कर्मचारियों द्वारा ही उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरी ओर मॉल जैसे सार्वजनिक स्थान, जिन्हें सुरक्षित माना जाता है, वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। स्थानीय सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच तेज़ी से चल रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी।