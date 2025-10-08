गुरुग्राम में इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या (File Photo)
हरियाणा के गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इंजीनियर ने 6 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। इंजीनियर का करीब 20 लाख रुपये साल का पैकेज था और वह इंफोसिस कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी पत्नी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
घटना को लेकर पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि युवक अवसाद का इलाज करा रहा था और उसने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था। आत्महत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सब-इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया- आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पता चला है कि शुभम अवसाद से पीड़ित था। परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
शुभम और उसकी पत्नी गुरुग्राम में खुद के मकान में रहते थे। मामले में पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात शुभम अपनी पत्नी के साथ बैडरूम में सोया था। बुधवार सुबह जब उसकी पत्नी की आंख खुली तो शुभम बिस्तर पर नहीं था। इसके बाद पत्नी ने घर की अन्य जगहों पर तलाश किया तो नहीं मिला। बाद में सेकेंड फ्लोर जाकर देखा तो पाया कि शुभम फांसी के फंदे से लटका हुआ है।
बाद में शुभम की पत्नी ने घटना की परिवार और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
