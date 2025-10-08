गुरुग्राम में इंजीनियर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

शुभम और उसकी पत्नी गुरुग्राम में खुद के मकान में रहते थे। मामले में पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात शुभम अपनी पत्नी के साथ बैडरूम में सोया था। बुधवार सुबह जब उसकी पत्नी की आंख खुली तो शुभम बिस्तर पर नहीं था। इसके बाद पत्नी ने घर की अन्य जगहों पर तलाश किया तो नहीं मिला। बाद में सेकेंड फ्लोर जाकर देखा तो पाया कि शुभम फांसी के फंदे से लटका हुआ है।