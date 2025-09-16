Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी ने बुझा दिए घर के चिराग…दो मासूमों की मौत पर बेहोश हो गई मां

Policeman Car Accident: दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल जिले में एक पुलिसवाले ने तेज रफ्तार कार से तीन मासूमों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 16, 2025

Policeman car Accident crushed 3 school children two died on the spot in Palwal Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर

Policeman Car Accident: दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल जिले के उटावड़ गांव में उस समय आक्रोश फैल गया, जब कार से तीन बच्चों को टक्कर मारने के बाद पुलिसवाला कार समेत फरार हो गया। गांव वालों ने एक किलोमीटर पीछा कर और दूसरे गांव के लोगों की मदद से पुलिसवाले की कार रुकवा ली। इसके बाद भी आरोपी को अपनी गलती का अहसास नहीं हुआ। वो गांव वालों की भारी भीड़ देखकर वर्दी की धौंस दिखाने लगा। इसपर गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उधर, कार की टक्कर से दो मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हादसे की जानकारी फैलते ही जमा हो गई भीड़

घटना सोमवार दोपहर की है, जब तीनों बच्चे अपने दादा के साथ स्कूल से लौट रहे थे। हादसे की जानकारी होते ही पूरे गांव के लोग घटनास्‍थल की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में मौके पर गांव की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान गांव वाले बच्चों को अस्पताल ले जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि दो बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद तीसरे बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दो बच्चों की मौत का समाचार सुनकर उनकी मां बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। बच्चों की मौत पर माता-पिता की हालत देख गांव वालों में आक्रोश फैल गया।

ये भी पढ़ें

शादी से पहले दूल्हे पर हुआ विवाद तो दुल्हन ने बदला पैंतरा, उसी मंडप में दूसरे युवक के गले में डाली वरमाला
नई दिल्ली
bride refused to marry groom and Wedding another man Dulha Dulhan Suhagrat

दादा के साथ घर लौट रहे थे पोते

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मृतक बच्चों की पहचान 13 साल के अयान और 9 साल के अहसान के रूप में हुई है। जबकि सात साल के घायल बच्चे का नाम मोहम्मद अरजान है। तीनों सगे भाई गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अयान कक्षा 5वीं, अहसान कक्षा 4वीं और अरजान कक्षा 2वीं का छात्र था। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो तीनों बच्चे अपने दादा आस मोहम्मद के साथ घर लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव के एक निजी स्कूल के पास पहुंचे, पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अयान और अहसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अरजान गंभीर रूप से घायल हो गया।

आरोपी पुलिसकर्मी नूंह डीएसपी का रीडर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद आरोपी कार समेत फरार होने लगा, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उसका पीछा कर करीब एक किलोमीटर दूर पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी होने का धौंस दिखाकर पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश की। टक्कर मारने वाले पुलिसकर्मी का नाम नरेंद्र है। वह नूंह के डीएसपी का रीडर बताया जा रहा है। नरेंद्र मूल रूप से पलवल जिले के बहीन थाना क्षेत्र के गांव पहाड़ी का रहने वाला है। हादसे के समय वह ड्यूटी से घर लौट रहा था और नूंह की ओर से अपने गांव जा रहा था।

शराब के नशे में होने का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त आरोपी पुलिसकर्मी शराब के नशे में था। लोगों ने मौके पर ही आरोपी का मेडिकल कराने की मांग की और इस दौरान हंगामा भी हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आशंका है कि आरोपी अपने पुलिस पद का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से स्थानीय लोग आरोपी को थाने तक लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।

गांव में गम और गुस्से का माहौल

हादसे की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया। मासूमों की मौत से परिवार के साथ-साथ पूरा गांव शोक में डूब गया है। वहीं ग्रामीणों में गुस्सा भी है। स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। उटावड़ थाना प्रभारी रेणु शेखावत ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पुलिसकर्मी नरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बलात्कारी और पीड़िता के बीच लूडो…भारत-पाक मैच पर भड़की AAP ने मोदी सरकार पर कसा तंज
नई दिल्ली
AAP taunted on India-Pakistan match and Modi government

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

crime news

Delhi News

Updated on:

16 Sept 2025 12:06 pm

Published on:

16 Sept 2025 11:08 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी ने बुझा दिए घर के चिराग…दो मासूमों की मौत पर बेहोश हो गई मां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.