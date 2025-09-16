जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी ने बुझा दिए घर के चिराग…दो मासूमों की मौत पर बेहोश हो गई मां

Policeman Car Accident: दिल्ली से सटे हरियाणा के पलवल जिले के उटावड़ गांव में उस समय आक्रोश फैल गया, जब कार से तीन बच्चों को टक्कर मारने के बाद पुलिसवाला कार समेत फरार हो गया। गांव वालों ने एक किलोमीटर पीछा कर और दूसरे गांव के लोगों की मदद से पुलिसवाले की कार रुकवा ली। इसके बाद भी आरोपी को अपनी गलती का अहसास नहीं हुआ। वो गांव वालों की भारी भीड़ देखकर वर्दी की धौंस दिखाने लगा। इसपर गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उधर, कार की टक्कर से दो मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घटना सोमवार दोपहर की है, जब तीनों बच्चे अपने दादा के साथ स्कूल से लौट रहे थे। हादसे की जानकारी होते ही पूरे गांव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में मौके पर गांव की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इस दौरान गांव वाले बच्चों को अस्पताल ले जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि दो बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद तीसरे बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दो बच्चों की मौत का समाचार सुनकर उनकी मां बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। बच्चों की मौत पर माता-पिता की हालत देख गांव वालों में आक्रोश फैल गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मृतक बच्चों की पहचान 13 साल के अयान और 9 साल के अहसान के रूप में हुई है। जबकि सात साल के घायल बच्चे का नाम मोहम्मद अरजान है। तीनों सगे भाई गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अयान कक्षा 5वीं, अहसान कक्षा 4वीं और अरजान कक्षा 2वीं का छात्र था। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो तीनों बच्चे अपने दादा आस मोहम्मद के साथ घर लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव के एक निजी स्कूल के पास पहुंचे, पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अयान और अहसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अरजान गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद आरोपी कार समेत फरार होने लगा, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उसका पीछा कर करीब एक किलोमीटर दूर पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी होने का धौंस दिखाकर पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश की। टक्कर मारने वाले पुलिसकर्मी का नाम नरेंद्र है। वह नूंह के डीएसपी का रीडर बताया जा रहा है। नरेंद्र मूल रूप से पलवल जिले के बहीन थाना क्षेत्र के गांव पहाड़ी का रहने वाला है। हादसे के समय वह ड्यूटी से घर लौट रहा था और नूंह की ओर से अपने गांव जा रहा था।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त आरोपी पुलिसकर्मी शराब के नशे में था। लोगों ने मौके पर ही आरोपी का मेडिकल कराने की मांग की और इस दौरान हंगामा भी हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आशंका है कि आरोपी अपने पुलिस पद का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से स्थानीय लोग आरोपी को थाने तक लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की।
हादसे की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया। मासूमों की मौत से परिवार के साथ-साथ पूरा गांव शोक में डूब गया है। वहीं ग्रामीणों में गुस्सा भी है। स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। उटावड़ थाना प्रभारी रेणु शेखावत ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पुलिसकर्मी नरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।