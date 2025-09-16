जिसके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी ने बुझा दिए घर के चिराग…दो मासूमों की मौत पर बेहोश हो गई मां

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मृतक बच्चों की पहचान 13 साल के अयान और 9 साल के अहसान के रूप में हुई है। जबकि सात साल के घायल बच्चे का नाम मोहम्मद अरजान है। तीनों सगे भाई गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अयान कक्षा 5वीं, अहसान कक्षा 4वीं और अरजान कक्षा 2वीं का छात्र था। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो तीनों बच्चे अपने दादा आस मोहम्मद के साथ घर लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव के एक निजी स्कूल के पास पहुंचे, पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अयान और अहसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अरजान गंभीर रूप से घायल हो गया।