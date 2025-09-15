बलात्कारी और पीड़िता के बीच लूडो…भारत-पाक मैच पर भड़की AAP ने मोदी सरकार पर कसा तंज

India-Pakistan Match: दुबई में भारत-पाक के बीच एशिया कप के टी20 मुकाबले पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह भड़की है। दुबई में रविवार को खेले गए इस मैच ने राजनीतिक हलकों में भी भारी उथल-पुथल मचा दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने तो मैच के बाद भी केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। AAP नेता और दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक के बाद एक तीखे ट्वीट किए। जिनसे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने मैच के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ऐसी व्यंगात्मक टिप्पणी की, जिसने कई लोगों की संवेदनशीलता को झकझोर दिया। उन्होंने लिखा "अब किसी का बलात्कार होगा तो सरकार को बलात्कारी और पीड़ित लड़की के बीच “लूडो” खिलवा देना चाहिए। आरोपी लुडो हार गया तो आरोपी बरी, पीड़ित लड़की लूडो जीतकर खुश, सरकार डबल खुश।" इस तरह के कटाक्ष ने लोगों में आक्रोश और असंतोष दोनों पैदा कर दिए। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उन्हें यह भी बताया कि ऐसे विषयों पर बोलते समय संवेदनशीलता जरूरी है।
इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की पिछले कुछ महीनों की विदेश यात्राओं और सुरक्षात्मक दावों को सामने रखते हुए यह तर्क भी दिया कि कुछ समय पहले कई नेताओं ने विदेश दौरे कर कहा था कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग किया जाना चाहिए और उसे आतंकी राष्ट्र माना जाना चाहिए। लेकिन आज जब वही भाजपा सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर सहमति देती है और इससे करोड़ों रुपये की कमाई होती है तो वैश्विक संदेश यह जाता है कि स्थिति सामान्य हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने इसे दुनिया के सामने भारतीय सरकार का दोहरा रवैया बताया।
सौरभ भारद्वाज ने लिखा "चार महीने पहले, 59 भारतीय नेताओं ने 32 देशों का दौरा करके कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को अलग-थलग करे। उसको आतंकवादी राष्ट्र माने। आज उसी भारत की भाजपा सरकार ने क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान को करोड़ों रुपये कमाने में मदद की, जिससे पूरी दुनिया को संदेश गया कि भारत-पाक के बीच अब स्थिति सामान्य है। विश्व पूछ रहा है 'आप आतंकवादी देश के साथ भी मैच खेलते हो।' भारतीय सरकार का यह दोहरा रवैया देखकर पूरा विश्व हम पर हंसेगा।" दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज की आक्रामकता को सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध दोनों ही मिले। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने AAP नेता की भाषा और उपमा को अनुचित माना। जबकि कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है।
दरअसल, रविवार को दुबई में एशिया कप टी20 लीग के तहत भारत-पाक के बीच क्रिकेट था। भारत-पाक के बीच इस क्रिकेट मैच की अनुमति देने को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर देश की अस्मिता से खेलने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा सरकार की निर्णय और रणनीति पर कई सवाल भी उठाए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जबकि भारत की नई खेल नीति के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी, लेकिन एशिया कप और आईसीसी जैसे बहुपक्षीय आयोजनों में पाकिस्तानी टीम का सामना करती रहेगी।