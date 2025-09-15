बलात्कारी और पीड़िता के बीच लूडो…भारत-पाक मैच पर भड़की AAP ने मोदी सरकार पर कसा तंज

दरअसल, रविवार को दुबई में एशिया कप टी20 लीग के तहत भारत-पाक के बीच क्रिकेट था। भारत-पाक के बीच इस क्रिकेट मैच की अनुमति देने को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर देश की अस्मिता से खेलने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा सरकार की निर्णय और रणनीति पर कई सवाल भी उठाए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जबकि भारत की नई खेल नीति के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी, लेकिन एशिया कप और आईसीसी जैसे बहुपक्षीय आयोजनों में पाकिस्तानी टीम का सामना करती रहेगी।