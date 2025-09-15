Monsoon: मौसम विभाग ने मानसून की विदाई के साथ ठंड को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। दुनियाभर के मौसम विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि वर्ष के अंत तक ला नीना (La Niña) की स्थिति विकसित हो सकती है। इसका असर मौसम की चाल पर पड़ेगा और भारत में सर्दियां सामान्य से अधिक कड़ी हो सकती हैं। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने 11 सितंबर को बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ला नीना बनने की संभावना 71% है। हालांकि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान यह संभावना घटकर लगभग 54% रह जाती है, लेकिन फिलहाल ला नीना वॉच जारी है। ला नीना दरअसल प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय हिस्से में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से ठंडा होने की स्थिति है, जो वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करती है। भारत में यह प्रायः कड़ाके की ठंड का कारण बनती है।