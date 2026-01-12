तमिलनाडु और केरल के मिशन में जुटा भाजपा नेतृत्व गृहमंत्री अमित शाह

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी राज्यों का मिशन मोड में दौरा तेज किया है। एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह जहां रविवार को केरल जा रहे हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार से ही तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। भाजपा के लिए दक्षिण के दोनों राज्य बेहद अहम हैं। तमिलनाडु की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके से टूटा गठबंधन फिर से जुड़ने से भाजपा को तमिलनाडु में इस बार सत्ता का इंतजार दूर होने की उम्मीद है। फरवरी के आखिर में दोनों राज्यों में कार्यक्रम घोषित होने और अप्रैल तक चुनाव हो जाने की उम्मीद है।