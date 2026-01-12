एक मुख्यमंत्री को रेड के दौरान खुद जाकर फ़ाइल क्यों लेनी पड़ी: भाजपा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में ईडी के छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रतीक जैन के ठिकाने से फाइल ले जाने पर सवाल उठाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर पूछा ग्रीन फाइल का रहस्य क्या है ? इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में राज्य सरकार के कथित हस्तक्षेप और एक निजी कंसलटेंसी फर्म से जुड़े घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।