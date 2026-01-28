28 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

Ajit Pawar Plane Crash: प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने दी पहली प्रतिक्रिया

शरद पवार ने कहा कि यह केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 28, 2026

Ajit Pawar Plane Crash

अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत पर शरद पवार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर फैल रही साजिश की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया। साथ ही उन्होंने हादसे पर हो रही राजनीति को लेकर भी बयान दिया। 

राजनीति नहीं होनी चाहिए-शरद पवार

अपने पहले बयान में शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग इस दुखद घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद निराशाजनक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस हादसे में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

शरद पवार ने कहा, “कुछ लोग इस घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुझे गहरा दुख हुआ है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, यह पूरी तरह एक दुर्घटना है। इस नुकसान का दर्द पूरे महाराष्ट्र को महसूस हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस घटना को राजनीति से दूर रखें। बस इतना ही कहना है।”

‘महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति’

अपने भतीजे के निधन पर शोक जताते हुए शरद पवार ने कहा कि यह केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है

उन्होंने आगे कहा, “यह एक बहुत बड़ी क्षति है। यह नुकसान पूरे महाराष्ट्र का है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह किसी व्यक्ति को खो देना वास्तव में बेहद पीड़ादायक है।”

विपक्ष ने की जांच की मांग

बता दें कि हादसे के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विमान दुर्घटना के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की।

ममता ने कहा कि मुझे नहीं पता विपक्षी राजनीतिक दलों का क्या हाल है, लेकिन वह सत्ताधारी दल के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। लेकिन दो दिन पहले मुझे पता चला कि किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति ने बयान दिया था कि पवार भाजपा छोड़ने को तैयार हैं, और आज यही हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, "मैं सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में उचित जांच की मांग करती हूं। हमें केवल सर्वोच्च न्यायालय पर ही भरोसा है, किसी अन्य एजेंसी पर नहीं। सभी एजेंसियां ​​पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी हैं।”

Updated on:

28 Jan 2026 07:46 pm

Published on:

28 Jan 2026 07:28 pm

Hindi News / National News / Ajit Pawar Plane Crash: प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने दी पहली प्रतिक्रिया

