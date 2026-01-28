Ajit Pawar Plane Crash: प्लेन क्रैश हादसा या साजिश? अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने दी पहली प्रतिक्रिया

शरद पवार ने कहा, “कुछ लोग इस घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुझे गहरा दुख हुआ है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, यह पूरी तरह एक दुर्घटना है। इस नुकसान का दर्द पूरे महाराष्ट्र को महसूस हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस घटना को राजनीति से दूर रखें। बस इतना ही कहना है।”