1 अप्रैल से बड़ा बदलाव! FASTag Annual Pass हुआ महंगा, अब देना होगा इतना पैसा

देश के करीब 1150 टोल प्लाजा पर यह पास का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो राष्ट्रीय हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हैं। इस पास की खासियत यह है कि ज़्यादा टोल प्लाजा को बार-बार FASTag रिचार्ज नहीं करना पड़ता। एक बार पेमेंट करने पर यह पास एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग (जो पहले हो) तक मान्य रहता है।