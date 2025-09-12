मानसून का कमबैक! दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों तक झमाझम बारिश के आसार, IMD अलर्ट

सोमवार से गुरुवार तक मौसम लगभग स्थिर रहेगा। इस दौरान न तो बारिश की संभावना है और न ही तेज हवाएं चलेंगी। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सोमवार से बुधवार तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी शनिवार और रविवार के बाद दिल्ली-एनसीआर में बारिश का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अभी पूरी तरह यह नहीं कहा जा सकता कि मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम प्रणालियां घंटा दर घंटा बदलती रहती हैं। ऐसे में मानसून कभी भी वापसी कर सकता है। मौजूदा मौसम प्रणाली में शुक्रवार को मानसून की ट्रफ लाइन का पश्चिमी सिरा सामान्य से उत्तर में पंजाब के अमृतसर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर-हरदोई झारखण्ड के डाल्टन गंज से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है।