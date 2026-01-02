Good news: गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में सभी विद्यालय बंद करने के लिए आया नया आदेश देखें

All schools in Gautam Buddh Nagar and Bulandshahr closed मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शासन ने सभी विद्यालयों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। जिसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आज 2 जनवरी को आदेश जारी किया। जिसके अनुसार जिले के सभी विद्यालयों को आगामी 5 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। इसकी सूचना शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज आदि को दी गई है। ‌जिसमें कहा गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।