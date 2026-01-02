Good news: गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में सभी विद्यालय बंद करने के लिए आया नया आदेश देखें

फोटो सोर्स- मेटा एआई
All schools in Gautam Buddh Nagar and Bulandshahr closed मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शासन ने सभी विद्यालयों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। जिसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आज 2 जनवरी को आदेश जारी किया। जिसके अनुसार जिले के सभी विद्यालयों को आगामी 5 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। इसकी सूचना शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज आदि को दी गई है। जिसमें कहा गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के लिए आदेश जारी किया है जिसके अनुसार प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा को देखते हुए जिले में संचालित सभी माध्यमिक विद्यालयों और सभी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बंद रखा जाएगा।
अपने आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश है। जिसके अनुसार प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा के कारण सभी माध्यमिक विद्यालय एवं समस्त बोर्ड के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जा रहा है। यह आदेश शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन विद्यालय, सीबीएससी, आईसीएसई, आईबी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए जारी किया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर विनय कुमार ने बताया कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। शीतलहर और घना कोहरा को देखते हुए सभी विद्यालयों को 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बंद रखने का आदेश दिया गया है। आदेश का पालन कड़ाई से हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग