अगले 120 घंटे तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में फिर जलवा दिखाएगा मानसून

मौसम विभाग ने हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 8 से 10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है और राहत-बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, पिछले दिनों भारी बारिश के चलते गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में सड़कों पर तीन-तीन फिट तक पानी जमा हो गया था। सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिला प्रभावित रहा। इससे सड़क यातायात लगभग दो दिनों तक जबरदस्त रूप से प्रभावित हो गया था। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी दी है।