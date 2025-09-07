अगले 120 घंटे तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में फिर जलवा दिखाएगा मानसून

Heavy Rainfall: देश के कई राज्यों में जहां भारी बारिश से जनजीवन हाल बेहाल है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में यमुना की बाढ़ ने अच्छी खासी तबाही मचा दी है। इसके अलावा कई राज्यों में भूस्खलन की घटनाओं की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले पांच दिनों तक भारी से अतिभारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि यह रेड अलर्ट गुजरात और राजस्थान के लिए जारी किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के लेटेस्ट पूर्वानुमान की मानें तो रविवार को दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। IMD के अनुसार, रविवार को दिल्ली के शाहदरा, मध्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम जिले में बारिश की संभावना है। इस दौरान दिनभर बादल छाए रहने का अनुमान है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही गई है। दूसरी ओर, पहाड़ों पर भारी बारिश होने और हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है। इससे दिल्ली के निचले इलाके और एनसीआर के कई जिले जलमग्न हो गए हैं।
IMD ने दिल्ली के साथ एनसीआर के कई जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, हापुड़ और बागपत जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले पांच दिनों तक रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गुजरात के बनासकांठा, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, अरावली और कच्छ जिले में 7 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यहां अति भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। जबकि राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग में भी 7 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
IMD के अनुसार, मध्य प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके चलते अलीराजपुर, झबुआ, धार, रतलाम, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन सकती है। वहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी बारिश का कहर जारी है। इस बीच पुणे, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, नंदुरबार और नासिक में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 8 से 10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है और राहत-बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, पिछले दिनों भारी बारिश के चलते गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में सड़कों पर तीन-तीन फिट तक पानी जमा हो गया था। सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिला प्रभावित रहा। इससे सड़क यातायात लगभग दो दिनों तक जबरदस्त रूप से प्रभावित हो गया था। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी दी है।