आज रात से फिर शुरू होगी भारी बारिश, दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ के बीच IMD का अलर्ट जारी

दिल्ली में यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में गुरुवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों को बंद कर ट्रैफिक एडवायजरी जारी की और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। सबसे पहले पुलिस ने पुराने वजीराबाद पुल को पूरी तरह से वाहनों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि सूर घाट के पास नाले के पुल पर पानी बहने लगा है। लोगों को वजीराबाद फ्लाईओवर से निकलने और सिग्नेचर ब्रिज के रास्ते खजूरी चौक व आसपास के इलाकों में जाने की सलाह दी गई है।