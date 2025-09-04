Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

आज रात से फिर शुरू होगी भारी बारिश, दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ के बीच IMD का अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हुई भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने फिर से भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 04, 2025

IMD issued Heavy rain alert again from tonight floods in Delhi-NCR yamuna flood
दिल्ली में कई इलाके जलमग्न हो गए।

Heavy Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में जहां मानसून मेहरबान है। वहीं हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते यमुना पूरे उफान पर है। इसके चलते दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ का पानी घुसने से हालात गंभीर हो गए हैं। यहां मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के आवासों के पास तक पानी पहुंच चुका है। बेला रोड पर कई मकान जलमग्न हो गए हैं और सड़कों पर गाड़ियां डूबकर बहने लगी हैं। कश्मीरी गेट और मॉनेस्ट्री मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी दो से तीन फीट तक पानी जमा है, जिससे आम लोगों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

यमुना ने 63 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

यमुना नदी का जलस्तर 63 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 207.48 मीटर तक पहुंच गया है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने दिल्ली के निचले इलाकों को डुबो दिया है। हालात काबू करने के लिए प्रशासन ने NDRF और पुलिस टीमों को राहत-बचाव कार्य में लगाया है। नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और करीब 15,000 लोगों को शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि, निगमबोध घाट पर दीवार गिरने और सचिवालय मार्ग बंद होने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हुई भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने फिर से भारी वर्षा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार, आज दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 4.4 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

शुक्रवार को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे तक आर्द्रता का स्तर 97 प्रतिशत रहा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 19 मिमी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने दिल्ली के सभी जिलों के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 5 सितंबर को भी घने बादलों के बीच तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की उम्मीद है। खासतौर पर फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

छह और सात सितंबर को भी आंधी-तूफान और बारिश के आसार

इसके बाद 6 और 7 सितंबर को आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार हैं। हालांकि 8 सितंबर को मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है और आंशिक बादल छाए रहेंगे। 9 सितंबर को फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है जबकि 10 सितंबर को आंशिक बादलों के बने रहने का पूर्वानुमान है। 6 से 10 सितंबर तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

दिल्ली में कई इलाके जलमग्न, ट्रैफिक पुलिस की एडवायजरी जारी

दिल्ली में यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में गुरुवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों को बंद कर ट्रैफिक एडवायजरी जारी की और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। सबसे पहले पुलिस ने पुराने वजीराबाद पुल को पूरी तरह से वाहनों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि सूर घाट के पास नाले के पुल पर पानी बहने लगा है। लोगों को वजीराबाद फ्लाईओवर से निकलने और सिग्नेचर ब्रिज के रास्ते खजूरी चौक व आसपास के इलाकों में जाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने लागू किया डायवर्जन

दिल्ली पुलिस ने भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए दिल्ली में डायवर्जन लागू किया है। इसके तहत मुकरबा चौक से सोनिया विहार/खजूरी चौक की ओर जाने वाले वाहन मुकरबा चौक से आउटर रिंग रोड होते हुए वजीराबाद फ्लाईओवर पर चढ़कर सिग्नेचर ब्रिज के पास से वजीराबाद रोड होकर खजूरी चौक पहुंच सकेंगे। जबकि ISBT से सोनिया विहार/खजूरी चौक जाने वाले वाहन चांदगी राम अखाड़ा से वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे स्लिप रोड होते हुए सिग्नेचर ब्रिज से वजीराबाद रोड होकर खजूरी चौक पहुंचेंगे।

वहीं तिमारपुर रोड से सोनिया विहार/खजूरी चौक जाने वाले वाहन चौधरी फतेह सिंह मार्ग से सिग्नेचर ब्रिज लूप होते हुए वजीराबाद रोड होकर खजूरी चौक पहुंचेंगे। इसके अलावा आउटर रिंग रोड (मजनू का टीला–रिंग रोड बाईपास) पर भी जलभराव की वजह से लंबा जाम लग गया है। पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड, बुलेवर्ड रोड, राजा राम कोहली मार्ग, विकास मार्ग, सलीमगढ़ बाईपास और महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात गंभीर रूप से प्रभावित है।

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

Published on:

04 Sept 2025 05:49 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / आज रात से फिर शुरू होगी भारी बारिश, दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ के बीच IMD का अलर्ट जारी

