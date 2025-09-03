Yamuna Flood: अगले 48 घंटे भारी! 1995 के बाद पहली बार उग्र हुई यमुना, 40 से ज्यादा गांव जलमग्न, IMD अलर्ट

पलवल जिले में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां यमुना किनारे बसे हसनपुर, अटवा, डूंडसा, बहेरावली, चांदहट, अलीपुर, घाट, बहीन, मंडौली और दुधौला समेत कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में पानी घुसने से फसलें बर्बाद होने का खतरा है, वहीं कच्चे मकानों और निचले इलाकों में पानी भरने से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल जिले के छह से अधिक गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा “सावधान तो रहें लेकिन घबराएं नहीं।” मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह स्थिति पर नजर रखे हुए है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रोहतक जिले के महम क्षेत्र में भी करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं।