Viral News: गर्लफ्रेंड का फोन बिजी मिला तो आशिक ने काट दी पूरे गांव की बिजली, जानें पूरा मामला

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा "प्यार में आशिक तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा पागल आशिक पहली बार देखा है।" एक अन्य ने चुटकी लेते हुए लिखा "आम आशिक नस काटते हैं, इसने तो पूरे गांव की नस काट दी।" एक शख्स ने तंज कसते हुए लिखा "इसे बॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर देनी चाहिए, वरना अगली बार कुछ और बड़ा कर देगा।" एक यूजर्स ने यह भी लिखा कि "अब पूरे गांव को बिजली के बिना बैठना पड़ रहा है, इसका खामियाजा सिर्फ एक लड़की से बात न हो पाने की वजह से पूरे गांव को भुगतना पड़ा।"