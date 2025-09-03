Viral News: गर्लफ्रेंड का फोन बिजी मिला तो आशिक ने काट दी पूरे गांव की बिजली, जानें पूरा मामला

Viral News: फिल्मों में अक्सर यह डायलॉग सुनने को मिलता है कि "इश्क में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं।" कई बार फिल्मों में आशिक अपनी जान लेने तक पर उतर आता है और नस काटने जैसे खतरनाक कदम उठा लेता है। लेकिन आज हम आपको जो खबर बता रहे हैं, वह किसी फिल्म की पटकथा नहीं बल्कि हकीकत है। इसमें एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से बात न हो पाने की खीझ में ऐसा काम कर दिया, जिसकी कल्पना भी कम ही लोग कर सकते हैं। गुस्से में आकर युवक ने पूरे गांव की बिजली काट दी।
इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इसपर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि युवक बार-बार अपनी प्रेमिका से फोन पर बात करना चाहता था, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था। इससे नाराज होकर उसने हैरान करने वाला कदम उठाया और बिजली के खंभे पर चढ़कर सारे तार काट दिए। जिससे प्रेमिका के पूरे गांव की बिजली गुल हो गई।
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हाथ में बड़ा सा प्लायर लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है। खंभे पर कई तार जुड़े हैं और युवक उनमें से एक-एक कर तार काटता नजर आ रहा है। जैसे ही तार कटते हैं, पूरे इलाके की बत्ती गुल हो जाती है। वीडियो में यह भी साफ दिखता है कि आसपास खड़े लोग यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं।
इस वीडियो को tv1indialive नाम की इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा गया कि गर्लफ्रेंड का फोन बिजी होने पर नाराज प्रेमी ने उसके गांव की बिजली काट दी। अब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं।
वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा "प्यार में आशिक तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा पागल आशिक पहली बार देखा है।" एक अन्य ने चुटकी लेते हुए लिखा "आम आशिक नस काटते हैं, इसने तो पूरे गांव की नस काट दी।" एक शख्स ने तंज कसते हुए लिखा "इसे बॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर देनी चाहिए, वरना अगली बार कुछ और बड़ा कर देगा।" एक यूजर्स ने यह भी लिखा कि "अब पूरे गांव को बिजली के बिना बैठना पड़ रहा है, इसका खामियाजा सिर्फ एक लड़की से बात न हो पाने की वजह से पूरे गांव को भुगतना पड़ा।"
सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे मजाक में फिल्मों से जोड़ दिया। एक यूजर ने लिखा "यह तो सच्चा ‘सैयारा’ है।" एक और ने कहा "भाई, यह तो ‘देसी गब्बर’ निकला, जिसने पूरे गांव की बत्ती गुल कर दी।" हालांकि, इस वीडियो की सत्यता को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। यह घटना कहां की है और कब की है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कई यूजर्स ने इसे मनोरंजन के तौर पर लिया है, तो कुछ ने इसे गंभीरता से देखा है और चेतावनी दी है कि बिजली के खंभे पर इस तरह चढ़ना जानलेवा हो सकता है।
यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे एक "फनी लव स्टोरी" के रूप में देख रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसे प्यार में अंधेपन की मिसाल बता रहे हैं। चाहे मामला मजाकिया हो या गंभीर, लेकिन यह वीडियो इस बात का प्रमाण जरूर है कि सोशल मीडिया पर अनोखी और अजीब घटनाएं कितनी तेजी से वायरल हो जाती हैं और लोग उन्हें कितने अलग-अलग अंदाज में देखते हैं।