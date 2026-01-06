मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर! प्रशासन ने की पूरी तैयारी, बढ़ाई सुरक्षा

इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने रविवार देर रात खुद फैज-ए-इलाही मस्जिद का दौरा किया और सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपील की। उनका कहना था कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए फिलहाल पुलिस और प्रशासन को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।