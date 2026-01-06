कोमल शर्मा और एबीवीपी के वे गुंडे…मोदी विरोधी नारों को लेकर JNUSU छात्रसंघ ने दी प्रतिक्रिया

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के बाद, जेएनयू के छात्रों के एक समूह ने परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के एक वीडियो के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निंदा करते हुए नारे लगाए गए। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया और नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी।