पुलिस ने हत्या और आत्महत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच को और गति दी जाएगी। साथ ही अमन के ठीक होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी ताकि हत्या की परिस्थितियों को विस्तार से समझा जा सके। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है बल्कि यह समाज में सोशल मीडिया की बढ़ती खाई और उसके दुष्परिणामों की ओर भी इशारा करती है। फॉलोअर्स और लोकप्रियता की चाहत कई बार वैवाहिक रिश्तों में तनाव का कारण बनती है। नजफगढ़ की यह घटना इसी हकीकत की एक कड़वी मिसाल बन गई है।