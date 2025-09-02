Patrika LogoSwitch to English

Murder: सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी पत्नी, रिक्‍शा चालक पति ने गला घोटकर मार डाला, जानें पूरा मामला

Delhi Murder: पुलिस ने बताया कि 35 साल के अमन ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। अमन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला था। वह फिलहाल नजफगढ़ के पुरानी रोशनपुरा इलाके में किराए के मकान पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 02, 2025

Delhi Murder: दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सोशल मीडिया की सक्रियता को लेकर पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया। एक ई-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह घटना मंगलवार सुबह सामने आई और इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतका और आरोपी की पहचान अमन (35) और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले थे और फिलहाल नजफगढ़ के पुरानी रोशनपुरा इलाके में किराए के मकान में रहते थे। दंपति के साथ उनके दो छोटे बेटे भी रहते थे।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से पति था नाराज

जांच में सामने आया है कि अमन की पत्नी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। वह रील्स बनाती थी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पोस्ट करती थी। खुद को सोशल मीडिया आर्टिस्ट बताने वाली महिला के लगभग 6,000 फॉलोअर्स थे। इसी वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। अमन को पत्नी की यह गतिविधियां पसंद नहीं थीं और इसी को लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े चलते रहते थे।

वारदात की सुबह का घटनाक्रम

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 4:23 बजे नजफगढ़ थाने में एक पीसीआर कॉल आई जिसमें महिला की हत्या की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो महिला मृत अवस्था में मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि बहस के दौरान अमन ने पत्नी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने खुद भी फांसी लगाने और जहर खाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिस ने उसे बचा लिया और तुरंत आरटीआरएम अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी का इलाज पुलिस हिरासत में जारी है।

पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपति के बीच झगड़े होना आम बात थी। कई बार विवाद इतना बढ़ जाता था कि आसपास के लोग बीच-बचाव करने को मजबूर हो जाते थे। अभी फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है और चर्चाओं का विषय बन गई है। सोशल मीडिया की सक्रियता को लेकर शुरू हुए छोटे-छोटे विवाद ने आखिरकार एक महिला की जान ले ली और पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया।

कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने हत्या और आत्महत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच को और गति दी जाएगी। साथ ही अमन के ठीक होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी ताकि हत्या की परिस्थितियों को विस्तार से समझा जा सके। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है बल्कि यह समाज में सोशल मीडिया की बढ़ती खाई और उसके दुष्परिणामों की ओर भी इशारा करती है। फॉलोअर्स और लोकप्रियता की चाहत कई बार वैवाहिक रिश्तों में तनाव का कारण बनती है। नजफगढ़ की यह घटना इसी हकीकत की एक कड़वी मिसाल बन गई है।

Updated on:

02 Sept 2025 04:20 pm

Published on:

02 Sept 2025 04:15 pm

