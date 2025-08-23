नए युवक-युवतियों को जाल में फंसाता था कपल, यूपी से जम्मू कश्मीर तक वांटेड बंटी-बबली दिल्ली में गिरफ्तार

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ठग कपल को गिरफ्तार किया है, जो खुद को टीवी धारावाहिक और ओटीटी शो का निर्माता-निर्देशक बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था। दोनों आरोपियों की पहचान लखनऊ निवासी 32 वर्षीय तरुण शर्मा और दिल्ली की रहने वाली 29 वर्षीय आशा उर्फ भावना के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह जोड़ा फिल्म ‘बंटी और बबली’ से प्रेरित होकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। देशभर से इनके खिलाफ 20 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।
दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली प्रोफाइल बनाते थे और बड़े टीवी धारावाहिकों तथा वेब सीरीज़ में ऑडिशन और रोल दिलाने का झांसा देते थे। इनके पेज पर चमक-दमक से भरी तस्वीरें और शूटिंग सेट जैसे बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें। ताजा मामले में शिकायतकर्ता को इनका पेज मिला और उसने संपर्क किया। शुरुआत में आरोपी शख्स को छोटे-छोटे भुगतान करने को कहते थे, जैसे "रजिस्ट्रेशन फीस", "प्रोसेसिंग फीस" या "मेंबरशिप चार्ज"। धीरे-धीरे रकम बढ़ती गई और इसी बहाने शिकायतकर्ता से करीब 24 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। जब पीड़ित ने और जानकारी मांगी, तो आरोपियों ने उसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक कर दिया।
ठगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पैसों के लेन-देन और खातों की गहराई से जांच की। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने पता लगाया कि आरोपी बेंगलुरु के एक किराए के अपार्टमेंट में छिपे हुए हैं। वहां दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान जब्त किया। इसमें 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 15 बैंक चेकबुक और पासबुक, 8 एटीएम कार्ड और सोने की बालियां शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि यह कपल बार-बार शहर बदलकर काम करता था ताकि पकड़ा न जा सके। यही कारण है कि इनके खिलाफ देश के कई राज्यों में मामले दर्ज हैं।
पुलिस जांच में सामने आया है कि तरुण और आशा ठगी से कमाए गए पैसों को ऐशो-आराम में उड़ाते थे। ये लोग आलीशान होटलों में रुकते, महंगी शॉपिंग करते और लगातार यात्रा करते रहते थे। आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलते थे, ताकि किसी भी जांच एजेंसी को उनकी लोकेशन का पता न चल सके। जांच में यह भी पता चला है कि उन्होंने करीब 15 अलग-अलग बैंक खाते खोले थे और विभिन्न राज्यों से जारी किए गए कई सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर खुद को “ट्रेंड” करते थे ताकि लोगों को और आसानी से भरोसा दिला सकें।
डीसीपी ने बताया कि यह कपल जम्मू-कश्मीर में भी एक धोखाधड़ी के मामले में वांटेड है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि इस गैंग से जुड़े और कितने लोग सक्रिय हैं। पुलिस ने आम जनता को आगाह करते हुए कहा है कि फिल्मों या धारावाहिकों में रोल दिलाने के नाम पर अगर कोई सोशल मीडिया पेज या व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो सतर्क रहें। वैध प्रोडक्शन हाउस कभी भी ‘फीस’ या ‘प्रोसेसिंग चार्ज’ के नाम पर बड़ी रकम नहीं लेते।