नए युवक-युवतियों को जाल में फंसाता था कपल, यूपी से जम्मू कश्मीर तक वांटेड बंटी-बबली दिल्ली में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकली प्रोफाइल बनाते थे और बड़े टीवी धारावाहिकों तथा वेब सीरीज़ में ऑडिशन और रोल दिलाने का झांसा देते थे। इनके पेज पर चमक-दमक से भरी तस्वीरें और शूटिंग सेट जैसे बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें। ताजा मामले में शिकायतकर्ता को इनका पेज मिला और उसने संपर्क किया। शुरुआत में आरोपी शख्स को छोटे-छोटे भुगतान करने को कहते थे, जैसे "रजिस्ट्रेशन फीस", "प्रोसेसिंग फीस" या "मेंबरशिप चार्ज"। धीरे-धीरे रकम बढ़ती गई और इसी बहाने शिकायतकर्ता से करीब 24 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। जब पीड़ित ने और जानकारी मांगी, तो आरोपियों ने उसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर ब्लॉक कर दिया।