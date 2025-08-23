Crime: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही 23 साल की बेटी को ‘मां’ ने भेजी उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें, वायरल करने की धमकी

पुलिस के अनुसार, पीड़िता फिलहाल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। इसी साल फरवरी महीने में उसे स्नैपचैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस अकाउंट पर उसकी मां का नाम और तस्वीर लगी हुई थी। यह मानकर कि यह वास्तव में उसकी मां का अकाउंट है, युवती ने बिना संदेह किए अनुरोध स्वीकार कर लिया। शुरुआती दिनों में अकाउंट से सामान्य बातचीत हुई, लेकिन धीरे-धीरे संदेशों का लहजा बदलने लगा। कुछ ही समय बाद उस अकाउंट से आपत्तिजनक मैसेज आने लगे। इसके साथ ही युवती को यह धमकी भी दी गई कि उसकी निजी और आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाएंगी।