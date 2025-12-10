महाराष्ट्र में EV मालिकों की बल्ले-बल्ले, नहीं लगेगा टोल, वसूले गए पैसे भी होंगे वापस

प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने तीन प्रमुख सड़कों पर ईवी के लिए घोषित टोल माफी को लेकर सवाल उठाए। इस पर मंत्री दादा भूसे ने बताया कि राज्य सरकार ने 23 मई को EV पॉलिसी (Electric Vehicles Policy 2025) की घोषणा की थी और इसे 22 अगस्त से लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि टोल माफी का लाभ पाने के लिए EV की FASTag का वाहन डेटाबेस ‘VAHAN’ से लिंक होना जरूरी है। इसी प्रक्रिया को पूरी तरह लागू करने में समय लग रहा था, इसलिए कुछ मामलों में टोल कटौती हुई।