2026 की सार्वजनिक छुट्टियां घोषित, पूरे साल में 25 हॉलिडे, जानें कब-कब मिलेगी छुट्टी

2026 का हॉलिडे कैलेंडर जारी, पूरे साल की छुट्टियों की पूरी सूची देखें (Patrika Photo)
महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। अगले साल राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 24 सार्वजनिक छुट्टियां होंगी। जबकि भाईदूज के लिए एक दिन की विशेष छुट्टी घोषित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की है।
राज्य सरकार द्वारा घोषित ये छुट्टियां महाराष्ट्र के सभी कार्यालयों और संस्थाओं पर लागू होंगी। इसमें सभी सरकारी कार्यालय, राज्य शासन के उपक्रम, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें शामिल है।
सार्वजनिक छुट्टियों की इस सूची में प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को शामिल किया गया है। 2026 में महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को और स्वतंत्रता दिवस, पारसी नववर्ष 15 अगस्त को एक ही तारीख पर आ रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबकि 11 नवंबर (बुधवार) को भाईदूज के लिए विशेष अतिरिक्त छुट्टी की घोषणा की गई है।
वहीं, 2026 में महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2026) और लक्ष्मी पूजन (दीपावली) दोनों त्यौहार रविवार को पड़ रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों के लिए अलग से छुट्टी की आवश्यकता नहीं होगी।
सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा 1 अप्रैल 2026 (बुधवार) को केवल बैंकों के लिए वार्षिक ऑडिट के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
गणतंत्र दिवस: सोमवार, 26 जनवरी 2026
महाशिवरात्रि: रविवार, 15 फरवरी 2026
छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती: गुरुवार, 19 फरवरी 2026
होली: मंगलवार, 3 मार्च 2026
गुड़ी पड़वा: गुरुवार, 19 मार्च 2026
रमजान ईद (ईद-उल-फितर): शनिवार, 21 मार्च 2026
रामनवमी: गुरूवार, 26 मार्च 2026
महावीर जयंती: मंगलवार, 31 मार्च 2026
गुड फ्राइडे: शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती: मंगलवार, 14 एप्रिल 2026
महाराष्ट्र दिन: शुक्रवार, 1 मई 2026
बुद्ध पूर्णिमा: शुक्रवार, 1 मई 2026
बकरीद (ईद-उल-अजहा): गुरूवार, 28 मई 2026
मुहर्रम: शुक्रवार, 26 जून 2026
स्वतंत्रता दिवस: शनिवार, 15 अगस्त 2026
पारसी नववर्ष: शनिवार, 15 अगस्त 2026
ईद-ए-मिलाद: बुधवार, 26 अगस्त 2026
गणेश चतुर्थी: सोमवार, 14 सितंबर 2026
महात्मा गांधी जयंती: शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026
दशहरा: मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026
दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन): रविवार, 8 नवंबर 2026
दिवाली (बलिप्रतिपदा): मंगलवार, 10 नवंबर 2026
भाईदूज: बुधवार, 11 नवंबर 2026 (अतिरिक्त सुट्टी)
गुरु नानक जयंती: मंगलवार, 24 नवंबर 2026
क्रिसमस: शुक्रवार, 25 दिसंबर 2026
