2026 की सार्वजनिक छुट्टियां घोषित, पूरे साल में 25 हॉलिडे, जानें कब-कब मिलेगी छुट्टी

सार्वजनिक छुट्टियों की इस सूची में प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को शामिल किया गया है। 2026 में महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को और स्वतंत्रता दिवस, पारसी नववर्ष 15 अगस्त को एक ही तारीख पर आ रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबकि 11 नवंबर (बुधवार) को भाईदूज के लिए विशेष अतिरिक्त छुट्टी की घोषणा की गई है।