मुंबई

2026 की सार्वजनिक छुट्टियां घोषित, पूरे साल में 25 हॉलिडे, जानें कब-कब मिलेगी छुट्टी

Public Holiday List 2026: महाराष्ट्र सरकार ने 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। इससे नागरिकों को अपने काम और अवकाश के समय की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 10, 2025

Public Holidays 2026

2026 का हॉलिडे कैलेंडर जारी, पूरे साल की छुट्टियों की पूरी सूची देखें (Patrika Photo)

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। अगले साल राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 24 सार्वजनिक छुट्टियां होंगी। जबकि भाईदूज के लिए एक दिन की विशेष छुट्टी घोषित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की है।

राज्य सरकार द्वारा घोषित ये छुट्टियां महाराष्ट्र के सभी कार्यालयों और संस्थाओं पर लागू होंगी। इसमें सभी सरकारी कार्यालय, राज्य शासन के उपक्रम, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें शामिल है।

सार्वजनिक छुट्टियों की इस सूची में प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को शामिल किया गया है। 2026 में महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को और स्वतंत्रता दिवस, पारसी नववर्ष 15 अगस्त को एक ही तारीख पर आ रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। जबकि 11 नवंबर (बुधवार) को भाईदूज के लिए विशेष अतिरिक्त छुट्टी की घोषणा की गई है।

वहीं, 2026 में महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2026) और लक्ष्मी पूजन (दीपावली) दोनों त्यौहार रविवार को पड़ रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों के लिए अलग से छुट्टी की आवश्यकता नहीं होगी।

बैंकों के लिए विशेष छुट्टी

सार्वजनिक छुट्टियों के अलावा 1 अप्रैल 2026 (बुधवार) को केवल बैंकों के लिए वार्षिक ऑडिट के लिए अवकाश घोषित किया गया है।  

राज्य में सार्वजनिक अवकाशों की पूरी सूची-  

गणतंत्र दिवस: सोमवार, 26 जनवरी 2026

महाशिवरात्रि: रविवार, 15 फरवरी 2026

छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती: गुरुवार, 19 फरवरी 2026

होली: मंगलवार, 3 मार्च 2026

गुड़ी पड़वा: गुरुवार, 19 मार्च 2026

रमजान ईद (ईद-उल-फितर): शनिवार, 21 मार्च 2026

रामनवमी: गुरूवार, 26 मार्च 2026

महावीर जयंती: मंगलवार, 31 मार्च 2026

गुड फ्राइडे: शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती: मंगलवार, 14 एप्रिल 2026

महाराष्ट्र दिन: शुक्रवार, 1 मई 2026

बुद्ध पूर्णिमा: शुक्रवार, 1 मई 2026

बकरीद (ईद-उल-अजहा): गुरूवार, 28 मई 2026

मुहर्रम: शुक्रवार, 26 जून 2026

स्वतंत्रता दिवस: शनिवार, 15 अगस्त 2026

पारसी नववर्ष: शनिवार, 15 अगस्त 2026

ईद-ए-मिलाद: बुधवार, 26 अगस्त 2026

गणेश चतुर्थी: सोमवार, 14 सितंबर 2026

महात्मा गांधी जयंती: शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026

दशहरा: मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026

दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन): रविवार, 8 नवंबर 2026

दिवाली (बलिप्रतिपदा): मंगलवार, 10 नवंबर 2026

भाईदूज: बुधवार, 11 नवंबर 2026 (अतिरिक्त सुट्टी)

गुरु नानक जयंती: मंगलवार, 24 नवंबर 2026

क्रिसमस: शुक्रवार, 25 दिसंबर 2026

Maharashtra Public Holidays 2026 Full List -

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 2026 की सार्वजनिक छुट्टियां घोषित, पूरे साल में 25 हॉलिडे, जानें कब-कब मिलेगी छुट्टी

