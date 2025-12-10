नागपुर में तेंदुए ने मचाया आतंक, 7 लोगों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर

राज्य के वनमंत्री गणेश नाइक ने अस्पताल जाकर घायल निवासियों से मुलाकात की और मीडिया को बताया कि सभी खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे हमले नहीं होंगे। हमारा प्रयास है कि तेंदुओं को जंगल तक ही सीमित रखा जाए।" उन्होंने यह भी कहा कि पूरे महाराष्ट्र में तेंदुए के हमलों में वृद्धि हुई है और सरकार इसे रोकने के लिए काम कर रही है।