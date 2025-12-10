13 साल तक शारीरिक संबंध, 3 बार गर्भपात… रेप मामले में पूर्व मैनेजर बरी, कोर्ट ने कहा- पीड़िता मैच्योर थी

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह झूठे वादे के तहत बलात्कार या धोखाधड़ी का मामला नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, "यह स्पष्ट है कि इस मामले में दोनों पक्षों की सहमति से संबंध बने थे। पीड़ित महिला को न तो मजबूर किया गया और न ही किसी भी तथ्य के बारे में गलत जानकारी दी गई। उसने सभी कार्य स्वेच्छा से किए।"