महाराष्ट्र विधानसभा में तेंदुआ बनकर आए विधायक जी! सरकार बोली- 1 करोड़ की बकरियां जंगल में छोड़ेंगे

विधानसभा में नाइक ने बताया कि अगर तेंदुए के हमलों में चार लोगों की मौत होती है तो सरकार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ता है। इसलिए, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुआवजा देने से बेहतर है कि उतनी ही राशि की बकरियां जंगल में छोड़कर तेंदुओं के लिए शिकार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ तेंदुओं के रहने का तरीका बदल गया है। पहले वे मुख्य रूप से जंगलों में रहते थे, लेकिन अब गन्ने के खेत उनका नया ठिकाना बन गए हैं। तेंदुए और अन्य जंगली जानवर भोजन की तलाश में अक्सर गांवों की तरफ आने लगे हैं। इसी वजह से पुणे, नासिक और अहिल्यानगर जिलों में तेंदुओं के हमलों के मामले तेजी से बढ़ें है।