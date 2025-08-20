Ghaziabad: प्रेमी के लिए पति छोड़ा फिर मकान मालिक से हुआ प्यार, शादी पर विवाद में युवक की हत्या

Ghaziabad: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। पुलिस ने महिला और उसके मकान मालिक को गिरफ्तार कर एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। मृतक आरोपी महिला का प्रेमी था, जो गाजियाबाद में किराए का मकान लेकर महिला के साथ पति बनकर रह रहा था। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 6 अगस्त को युवक का शव मिला था। इसके बाद से पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी। इसी बीच मंगलवार को पुलिस कातिलों तक पहुंच गई। इसके बाद त्रिकोणीय प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि यह मामला प्रेम, धोखे और लालच से जुड़ा है। महिला ने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए मकान मालिक के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
यह मामला तब सामने आया जब 6 अगस्त को चित्रावन सोसाइटी के पास एक 22 साल के युवक का शव मिला। शुरुआती जांच में शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, जिससे पुलिस को लगा कि यह एक सामान्य मौत का मामला हो सकता है। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड और मोबाइल फोन से उसकी पहचान मेरठ के किठौर गांव के रोहित के रूप में हुई। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। इसके बाद पुलिस का माथा ठनका और जांच सामान्य मौत से हत्या की ओर मुड़ गई। पुलिस ने रोहित के पिता इंदर से संपर्क किया। इंदर ने 17 अगस्त को अज्ञात लोगों पर रोहित की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि इस जघन्य अपराध को सुलझाने के लिए वेव सिटी पुलिस की चार विशेष टीमों का गठन किया। इन टीमों ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल शुरू की, जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। फुटेज में दो संदिग्धों को रोहित के शव के साथ देखा गया। इसमें एक महिला और एक पुरुष था। सर्विलांस डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने पहले पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर दोनों सकते में आ गए।
इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो आरोपी टूट गए। दोनों आरोपियों की पहचान शांति नगर निवासी 35 साल के संजय कुमार और उसकी किराएदार 28 साल की बेबी कुमारी के रूप में हुई। संजय ने बताया कि उसने बेबी के कहने पर रोहित की हत्या की थी। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि 28 साल की बेबी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी अलीगढ़ में रवि नाम के एक लड़के से हुई थी। बाद में उसे मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के गांव नवल सूरजपुर निवासी 22 साल के रोहित से प्यार हो गया। इसके चलते उसने पति को छोड़ दिया और रोहित के साथ गाजियाबाद आकर संजय कुमार के घर पर किराए का कमरा लेकर बतौर पति-पत्नी रहने लगी। इसके बाद बेबी के अपने मकान मालिक संजय कुमार से अवैध संबंध बन गए।
पुलिस के अनुसार, जैसे-जैसे समय बीतता गया, रोहित बेबी पर शादी का दबाव बनाने लगा। हालांकि बेबी अब रोहित से शादी नहीं करना चाहती। वह अब संजय के साथ रहना चाहती थी। यह स्थिति तीनों के बीच तनाव का कारण बन गई। 5 अगस्त की शाम को बेबी और संजय ने रोहित को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर रोहित की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए 5 अगस्त की रात दोनों ने एक ई-रिक्शा वाले को बुलाया और रोहित को बीमार बताकर अस्पताल ले जाने का नाटक किया। रास्ते में उन्होंने ई-रिक्शा वाले को यह कहकर उतार दिया कि वे रोहित को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने रोहित के शव को क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।