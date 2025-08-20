Ghaziabad: प्रेमी के लिए पति छोड़ा फिर मकान मालिक से हुआ प्यार, शादी पर विवाद में युवक की हत्या

इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो आरोपी टूट गए। दोनों आरोपियों की पहचान शांति नगर निवासी 35 साल के संजय कुमार और उसकी किराएदार 28 साल की बेबी कुमारी के रूप में हुई। संजय ने बताया कि उसने बेबी के कहने पर रोहित की हत्या की थी। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि 28 साल की बेबी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी अलीगढ़ में रवि नाम के एक लड़के से हुई थी। बाद में उसे मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के गांव नवल सूरजपुर निवासी 22 साल के रोहित से प्यार हो गया। इसके चलते उसने पति को छोड़ दिया और रोहित के साथ गाजियाबाद आकर संजय कुमार के घर पर किराए का कमरा लेकर बतौर पति-पत्नी रहने लगी। इसके बाद बेबी के अपने मकान मालिक संजय कुमार से अवैध संबंध बन गए।