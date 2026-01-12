12 जनवरी 2026,

सोमवार

Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो वायरल

Zepto स्टोर में परफ्यूम इस्तेमाल करने पर स्टोर के अधिकारियों ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की। इसके बाद सजा के तौर पर डिलीवरी बॉय को स्टोर में सबके सामने मुर्गा भी बनाया गया।

Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jan 12, 2026

Zepto

दिल्ली के स्टोर में Zepto राइडर के साथ मारपीट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां Zepto स्टोर में एक डिलीवरी बॉय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। पीड़ित राइडर की पहचान ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। मामूली बात को लेकर स्टोर के मालिक ने कुमार की जमकर बेइज्जती की और उसे सजा भी दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि कुमार को सजा के तौर पर सरेआम स्टोर में सबके सामने मुर्गा बनने पर मजबूर किया गया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की गई।

स्टोर के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई घटना

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार को न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में स्थिति एक Zepto स्टोर में हुई है। यह पूरी घटना स्टोर में लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऋषभ ने स्टोर से एक परफ्यूम उठा कर अपने ऊपर छिड़क लिया। ऋषभ को ऐसा करते हुए स्टोर में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने देख लिया। इसी के बाद सजा के तौर पर ऋषभ को स्टोर में मुर्गा बनाया गया।

पुलिस कर रही मामले की जांच

इसके साथ ही ऋषभ के साथ मारपीट भी की गई। वीडियो में एक व्यक्ति ऋषभ का हाथ पकड़ कर उसे थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। मारपीट के बाद ऋषभ को स्टोर में सभी लोगों के सामने मुर्गा बनने पर मजबूर किया गया और उसे कई देर तक मुर्गा बनाकर रखा गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में स्टोर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन ने एक केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ऋषभ की मेडिकल जांच करा रही पुलिस

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वह घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि ऋषभ की मेडिकल जांच कराई जा रही है और कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में Zepto के एक डिलीवरी बॉय पर दो स्कूटी सवारों द्वारा हमला किया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद अब ऋषभ के साथ हुई यह घटना सामने आई है। इन खबरों ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। घटना सामने आने के बाद से इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Updated on:

12 Jan 2026 05:12 pm

Published on:

12 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / National News / Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो वायरल

