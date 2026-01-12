Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो वायरल

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वह घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि ऋषभ की मेडिकल जांच कराई जा रही है और कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में Zepto के एक डिलीवरी बॉय पर दो स्कूटी सवारों द्वारा हमला किया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद अब ऋषभ के साथ हुई यह घटना सामने आई है। इन खबरों ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। घटना सामने आने के बाद से इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।