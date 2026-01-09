फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार सख्त, स्कूलों को पैनल गठित करने के लिए दिया 10 दिन का मौका

'एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' सहित कई संस्थाओं ने इस नए कानून दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को चुनौती दी है। स्कूलों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह कानून लोकप्रियता के लिए बनाया गया है और इसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब पहले से ही 1973 का संसदीय कानून मौजूद है, तो दिल्ली सरकार को नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यह अधिसूचना उपराज्यपाल के बजाय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई है, जो कानूनी रूप से गलत है।