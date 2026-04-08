कमरे में प्रेमी संग थी महिला, एक घंटे बाद बेड बॉक्स में मिली लाश; जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ!

Mongolpuri PG Murder: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पीजी के कमरे में बेड बॉक्स के अंदर महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इस हत्याकांड के सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए गहन पूछताछ कर रही है।