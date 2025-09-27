दिवाली से पहले सलाखों के पीछे पहुंचा पूरा परिवार…घनी आबादी में अवैध धंधा करने पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई

राजधानी और इसके आसपास अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री से जुड़े हादसों का इतिहास काफी डरावना रहा है। साल 2017 में बवाना औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में अवैध पटाखों के कारण लगी भीषण आग में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह, 2019 में गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र में एक घर में अवैध रूप से रखे गए पटाखों में विस्फोट हुआ था। धमाके से मकान पूरी तरह ढह गया और कई लोग घायल हुए। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी और लालच मिलकर किस तरह बड़े पैमाने पर जनहानि का कारण बन सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस की राजौरी गार्डन की कार्रवाई ने एक और संभावित त्रासदी को टाल दिया, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ऐसे हादसों का खतरा टलता रहेगा।