दिल्ली में फिर गहराया ‘सांसों का संकट’, घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे लोग

बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा, एलर्जी या फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए स्थिति और भी खतरनाक बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन ने राजधानी की हवा को अत्यंत खतरनाक बताते हुए कहा "प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को नहीं प्रभावित करता, बल्कि पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों के जरिए सीधे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। इन कणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हार्ट पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है।"