कौन है पाकिस्तानी 28 साल की अफीरा बीबी? जिसके साथ महिलाओ का ग्रुप बना रही थी डॉ. शाहीन

मुजम्मिल और उमर फारूक दोनों ने संगठन की संरचना को नए सिरे से खड़ा करने की योजना बनाई थी। दोनों के तुर्की जाने और वहां जैश के हैंडलरों से मुलाकात करने की भी बात सामने आई है। दोनों टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थे और वहीं से महिला विंग से जुड़े आदेश जारी करते थे। लखनऊ से कुछ दिन पहले शाहीन की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों को कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जो दिल्ली ब्लास्ट और जैश की महिला विंग के बीच के रिश्ते की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी अफीरा बीबी, सादिया अजहर और अन्य संदिग्ध सदस्यों की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है।