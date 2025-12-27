शादी-रिस्पेशन में महिलाओं के नाचने से नाराज देवबंदी उलेमा ने कह दी बड़ी बात !

आगे वीडियो में संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जब समाज के कुछ जिम्मेदार लोग इन गलत रस्मों पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हे कहा जाता है कि आज के दौर में यही स्टेटस है। यह हैरत की बात है कि नाच-गाना और ग़ैर-इस्लामी रस्में मुसलमानों का स्टेटस भला कैसे हो सकती हैं। मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर कोई मुसलमान शादी-ब्याह में नाच-गाने और खुराफात को अपनी शान समझता है तो इसका यही मतलब है कि उसे दीनी तालीम नहीं मिली है। अगर वह इतना कुछ करके भी खुद को तालीम-याफ्ता बताता है तो इसका मतलब ये है कि तालीम उसके सिर के ऊपर से होकर गुजर गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अंत में उन्होंने कहा कि मुसलमान इस दिखावे और झूठे स्टेटस से बाहर निकलकर अपनी शादियों को दीन के मुताबिक सादगी से करें।