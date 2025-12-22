अब मैं तुम्हें दिखाता हूं…लड़की को सुनसान इलाके में लेकर पहुंचा 22 साल का कैब चालक, फिर हुआ ये

इस घटना के बाद युवती ने अपना एक वीडियो जारी कर आपबीती बताई है। युवती ने बताया कि घटना 15 दिसंबर की है, जब वह अपने ऑफिस से देर शाम काम खत्म करके अपने घर के लिए निकली थी। उसने एक रैपिडो टैक्सी बुक की। टैक्सी में बैठते ही 22 साल का चालक पंकज तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगा। लड़की ने वीडियो में बताया "मैंने टैक्सी चालक से म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए कहा। पहले दो बार तो उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब तीसरी बार मैंने कहा तो वह भड़कते हुए बोला-क्या यह तुम्हारे बाप की गाड़ी है, तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है?"