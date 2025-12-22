अब मैं तुम्हें दिखाता हूं…लड़की को सुनसान इलाके में लेकर पहुंचा 22 साल का कैब चालक, फिर हुआ ये

गुरुग्राम में चलती कार के अंदर युवती से बदसुलूकी।
Crime: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में एक लड़की के साथ 22 साल के कैब चालक ने बदसुलूकी की। देर रात ऑफिस से छूटी युवती ने घर जाने के लिए रैपिडो टैक्सी बुक की थी। बकौल युवती जब वह कैब में बैठी तो चालक ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। इसपर युवती ने फोन पर बात करने का हवाला देकर म्यूजिक की आवाज कम करने को कहा। युवती का आरोप है कि पहले तो चालक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन तीन-चार बार बोलने के बाद वह भड़क उठा और गालियां देने लगा।
दिल्ली निवासी युवती ने आगे बताया कि कैब चालक ने कार को उलटी दिशा में मोड़कर दौड़ा दिया। यह देखकर वह डर से कांपने लगी। इसके बाद चालक सुनसान इलाके में पहुंचा और कार रोक दी। अपनी सीट से उतरकर वह युवती की तरफ कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैब चालक 22 साल के पंकज को दो घंटे के अंदर ही सेक्टर-50 इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरियाणा के रोहतक जिले के बाहनी महाराजपुर का निवासी है।
इस घटना के बाद युवती ने अपना एक वीडियो जारी कर आपबीती बताई है। युवती ने बताया कि घटना 15 दिसंबर की है, जब वह अपने ऑफिस से देर शाम काम खत्म करके अपने घर के लिए निकली थी। उसने एक रैपिडो टैक्सी बुक की। टैक्सी में बैठते ही 22 साल का चालक पंकज तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगा। लड़की ने वीडियो में बताया "मैंने टैक्सी चालक से म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए कहा। पहले दो बार तो उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जब तीसरी बार मैंने कहा तो वह भड़कते हुए बोला-क्या यह तुम्हारे बाप की गाड़ी है, तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है?"
युवती ने वीडियो में आगे बताया "चालक पंकज ने कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसके बाद उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और एक अनजान सड़क पर मुड़ गया। थोड़ी दूर पहुंचने पर सन्नाटी जगह पर गाड़ी रोकी और मुझे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। जब मैं कार से बाहर आई तो वह मुझे गंदी नजरों से घूरने लगा। इससे मैं बहुत डर गई।" इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि युवती की शिकायत पर आरोपी पंकज पर गुरुग्राम सेक्टर-50 थाने में शिकायत दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एक अधिकारी ने बताया "लड़की फोन पर बात कर रही थी, इसलिए उसने आरोपी टैक्सी चालक से म्यूजिक की आवाज कम करने को कहा था, लेकिन चालक उल्टा उसपर भड़क गया। युवती की शिकायत पर गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 (ताक-झांक) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत FIR दर्ज की गई है।" दूसरी ओर युवती का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिया।
