ये महिला सशक्तिकरण नहीं, पीएम मोदी… AIMIM चीफ के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, महाराष्ट्र में बदले समीकरण

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनाव एक नया दांव खेल दिया। ओवैसी ने महिला महिला सशक्तिकरण की ढाल को आगे करके यह तीर चलाया है। अब इस बयान पर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि ओवैसी के इस बयान के मूल में नारी सशक्तिकरण की भावना कम लगती है और इस्लामिक कट्टरता अधिक दिखाई देती है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि अगर ओवैसी महिला सशक्तिकरणकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया ? सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि जब चुनाव प्रचार मेयर के पद का था तो ओवैसी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मुस्लिम के बैठने का बयान क्यों दिया।