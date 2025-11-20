कौन है 37 साल का सुनीत कुमार? जिसके प्यार में महिला जज भी खा गई धोखा! फर्जीवाड़ा देख STF भी हैरान

Fake RAW Officer: ग्रेटर नोएडा की प्रतिष्ठित पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाला 37 साल का सुनीत कुमार पिछले कई महीनों से खुद को भारतीय गुप्तचर संगठन ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (RAW) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर लोगों को प्रभावित कर रहा था। बीते मंगलवार को नोएडा एसटीएफ ने जब उसके फ्लैट पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया तो पहले उसने एसटीएफ अधिकारियों को भी रौब में लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आने लगी तो वह चुप हो गया। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, सुनीत कुमार ने स्टाइल, व्यक्तित्व और प्रभावशाली बातचीत के दम पर न केवल आम लोगों को गुमराह किया, बल्कि एक महिला जज भी उसके बनावटी व्यक्तित्व के जाल में फंस गईं और उसकी वास्तविकता को पहचान नहीं सकी। अब शादी के बाद उसकी असलियत सामने आने के बाद महिला न्यायिक अधिकारी को भी गहरा सदमा लगा है।