फर्जी रॉ अधिकारी निकला जज का पति, 37 साल के युवक का फर्जीवाड़ा देख हैरान रह गई STF

एसटीएफ की टीम जब संदिग्ध के फ्लैट पर पहुंची तो वहां मौजूद महिला ने दरवाजा खोला। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति वहां आया, जिसने अपना नाम सुनीत कुमार बताया। तलाशी के दौरान उसके पर्स से भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेट्रिएट का एक आईडी कार्ड मिला, जिसमें उसका पद जॉइंट सेक्रेटरी (ऑपरेशन), नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दर्ज था। प्रारंभिक जांच में यह आईडी कार्ड पूरी तरह फर्जी पाया गया। इसके बाद एसटीएफ ने रॉ और अन्य खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनके विभाग में तैनात नहीं है। इसके बाद एसटीएफ टीम ने फ्लैट की मालकिन से संपर्क किया तो उसने बताया कि किराएदार ने खुद को मेजर अमित कुमार बताकर फ्लैट लिया था और उसने दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के नाम से जारी एक पुलिस वेरिफिकेशन भी दिया था, जिसे मकान मालकिन मंजू गुप्ता ने व्हाट्सएप के जरिए एसटीएफ टीम को भेजा।