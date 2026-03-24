देशभर के किसानों पर 32.65 लाख कर्ज, सरकार की माफी की योजना नहीं

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने माना है कि देशभर के किसानों पर कॉमर्शियल, क्षेत्रीय ग्रामीण और ग्रामीण सहकारी बैंकों का करीब 32.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जबकि सरकार के पास फिलहाल किसान कर्ज माफी की कोई योजना नहीं है। हालांकि सरकार किसानों की समृद्धि और विकास के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। सर्वाधिक किसान कर्ज के मामले में राजस्थान और मध्यप्रदेश देश के टॉप दस राज्यों में शामिल है।