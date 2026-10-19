‘जेन-जी मोदी के साथ, कुछ लोग विदेशी एजेंसियों के इशारे पर लोकतंत्र पर कर रहे प्रहार’

पंजाब इस समय नशे के काले कारोबार के साए में घोर निराशा के दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नौ साल के शासन की विफलताओं के बाद लोगों में निराशा है। भाजपा बंगाल की तरह की पंजाब में भी आशा की किरण बनकर उभरी है। पंजाब के लोगों को लगता है कि इस कठिन दौर से राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाहर निकाल सकते हैं। राज्य पर करीब पौने पांच लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। खेती, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र चुनौतियों से जूझ रहे हैं। नशा, माफिया, कर्ज और आर्थिक बदहाली पंजाब की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने खनन से 20 हजार करोड़ रुपये सरकारी खजाने में लाने का दावा किया था। सवाल है कि वह पैसा कहां गया? खनन माफिया, नशा माफिया, परिवहन से जुड़े माफिया और रंगदारी वसूलने वाले गिरोहों को लेकर गंभीर शिकायतें हैं। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी डराया जाता है। हमारा लक्ष्य है कि पंजाब को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाया जाए। हम पंजाब की माताओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके बेटों का भविष्य नशे के कारण बर्बाद नहीं होने देंगे। युवाओं को रोजगार, अवसर और आगे बढ़ने का भरोसा देना चाहते हैं।