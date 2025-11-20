ईख के खेत में हैवानियत के बाद 15 साल के किशोर की हत्या, भतीजी से छेड़छाड़ पर भड़का था चाचा

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छह–सात महीने पहले हिमांशु ने कथित तौर पर सचिन की भतीजी से छेड़छाड़ की थी। उस समय दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था, लेकिन बदनामी के डर से मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाया गया। इसी रंजिश के चलते सचिन बदला लेने की फिराक में था। 17 नवंबर को उसने अपने मित्र पुष्पेंद्र को बुलाया और दोनों ने मिलकर हिमांशु की हत्या की योजना तैयार की। योजनानुसार वे प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचे और किशोर को साथ ले जाकर ग्राम नाहली के पास ईख के खेतों में ले गए। वहां दोनों ने ईंट से उसके सिर और मुंह पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में पहचान मिटाने के लिए कपड़े और चप्पल उतारकर थोड़ी दूरी पर जाकर उन्हें जला दिया।