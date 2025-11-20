ईख के खेत में हैवानियत के बाद 15 साल के किशोर की हत्या, भतीजी से छेड़छाड़ पर भड़का था चाचा

गाजियाबाद में किशोर की हत्या का खुलासा।
Murder: गाजियाबाद जिले के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव कनकपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 साल के किशोर हिमांशु की हत्या कर उसका शव दतैड़ी के जंगल में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने की नीयत से उसके कपड़े और चप्पल भी जला दिए। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश और किशोर पर लगाई गई छेड़छाड़ की शिकायत बताई जा रही है।
कनकपुर निवासी हिमांशु पिलखुवा के दतैड़ी गेट के पास स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था। 17 नवंबर को गांव के ही रहने वाले सचिन उर्फ पस्सू और बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर के मूल निवासी तथा वर्तमान में खेड़ा गांव के माता मोहल्ला में रहने वाले पुष्पेंद्र, हिमांशु के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने खल की बोरी उतरवाने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ बाइक पर बैठा लिया। काफी देर तक हिमांशु घर नहीं लौटा तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
पुलिस के अनुसार, घटना के अगले ही दिन हिमांशु के चाचा प्रमोद कुमार ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई। इसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस ने खोजबीन के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक कैमरे में हिमांशु बाइक पर दोनों युवकों के साथ जाते हुए दिखाई दिया। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सचिन और पुष्पेंद्र को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू की। पुलिस की सख्ती के बाद दोनों टूट गए और उन्होंने वारदात कबूल कर ली।
अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छह–सात महीने पहले हिमांशु ने कथित तौर पर सचिन की भतीजी से छेड़छाड़ की थी। उस समय दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था, लेकिन बदनामी के डर से मामला पुलिस तक नहीं पहुंचाया गया। इसी रंजिश के चलते सचिन बदला लेने की फिराक में था। 17 नवंबर को उसने अपने मित्र पुष्पेंद्र को बुलाया और दोनों ने मिलकर हिमांशु की हत्या की योजना तैयार की। योजनानुसार वे प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचे और किशोर को साथ ले जाकर ग्राम नाहली के पास ईख के खेतों में ले गए। वहां दोनों ने ईंट से उसके सिर और मुंह पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में पहचान मिटाने के लिए कपड़े और चप्पल उतारकर थोड़ी दूरी पर जाकर उन्हें जला दिया।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम उन्हें लेकर दतैड़ी के जंगल पहुंची। यहां झाड़ियों के बीच से हिमांशु का नग्न अवस्था में पड़ा शव बरामद किया गया। शव की हालत देखकर पुलिस और परिवार दोनों स्तब्ध रह गए। बेटे का शव देखते ही हिमांशु की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। चूंकि आरोपियों के घर भी उसी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अब वारदात में उपयोग की गई बाइक सहित अन्य सबूतों को भी कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
